В Федерации независимых профсоюзов прокомментировали ситуацию с майскими праздниками

Зампред Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Александр Шершуков прокомментировал ситуацию о возможности объявления выходных между праздниками в мае.

«Имеет смысл обсуждать это на трёхсторонней основе в Российской трёхсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений, потому что это в первую очередь имеет отношение к трудовым отношениям. Это площадка, где встречаются представители правительства, работодателей и профсоюза», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, в этом году на РТК данная тема не выносилась.

Как отметил эксперт, обсуждение праздничных дней стало уже традицией и ничего нового в этом нет.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном объявлении дней между майскими праздниками выходными.