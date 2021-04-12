В Федерации независимых профсоюзов прокомментировали ситуацию с майскими праздниками
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«Имеет смысл обсуждать это на трёхсторонней основе в Российской трёхсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений, потому что это в первую очередь имеет отношение к трудовым отношениям. Это площадка, где встречаются представители правительства, работодателей и профсоюза», — заявил он в беседе с Life.ru.
По его словам, в этом году на РТК данная тема не выносилась.
Как отметил эксперт, обсуждение праздничных дней стало уже традицией и ничего нового в этом нет.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном объявлении дней между майскими праздниками выходными.