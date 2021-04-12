Песков ответил на вопрос о возможных выходных между праздниками в мае

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном объявлении дней между майскими праздниками выходными.
Песков ответил на вопрос о возможных выходных между праздниками в мае
  • РИА Новости

«Нет, я не могу это подтвердить, у нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время, пока неизвестно о том, чтобы это готовилось. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть, пока я могу сказать, что у президента рабочие планы имеются», — ответил он на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что эпидемиологическая обстановка в стране «достаточно гибкая» и штаб и правительство принимают в соответствии с этим решения.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил снизить риски завоза в страну из других государств новых штаммов коронавирусной инфекции COVID-19 в период майских праздников.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с газетой «Известия» прокомментировала ситуацию с ценами на туры на майские праздники.

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