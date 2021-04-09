Мишустин поручил снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса
- Reuters
В ходе совещания по вопросам производства и обращения вакцин от COVID-19 он подчеркнул, что правительство в постоянном режиме мониторит динамику распространения коронавируса в мире и отмечает рост заболеваемости в 30 странах Европы.
«Близятся майские праздники... необходимо снизить риски ввоза в Россию новых более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса», — подчеркнул Мишустин.
Ранее Мишустин поручил правительству к пятнице, 9 апреля, подготовить дополнительные меры для защиты граждан от COVID-19.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из Турции.