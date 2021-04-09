Мишустин поручил снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил снизить риски завоза в страну из других государств новых штаммов коронавирусной инфекции COVID-19 в период майских праздников.

В ходе совещания по вопросам производства и обращения вакцин от COVID-19 он подчеркнул, что правительство в постоянном режиме мониторит динамику распространения коронавируса в мире и отмечает рост заболеваемости в 30 странах Европы.

«Близятся майские праздники... необходимо снизить риски ввоза в Россию новых более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса», — подчеркнул Мишустин.

Ранее Мишустин поручил правительству к пятнице, 9 апреля, подготовить дополнительные меры для защиты граждан от COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из Турции.