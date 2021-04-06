Мишустин поручил подготовить новые меры для защиты от коронавируса

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству к пятнице, 9 апреля, подготовить дополнительные меры для защиты граждан от коронавирусной инфекции COVID-19.
Мишустин поручил подготовить новые меры для защиты от коронавируса
  • РИА Новости

Об этом он сказал на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«Татьяна Алексеевна (Голикова, вице-премьер. — RT), я прошу вас вместе с Роспотребнадзором, с учёными, с врачами подготовить и предложить дополнительные меры по защите людей, обсудить это и к пятнице представить ваши предложения», — поручил Мишустин.

При этом он отметил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся стабильной несколько недель подряд.

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