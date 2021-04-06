Мишустин поручил подготовить новые меры для защиты от коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству к пятнице, 9 апреля, подготовить дополнительные меры для защиты граждан от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом он сказал на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«Татьяна Алексеевна (Голикова, вице-премьер. — RT), я прошу вас вместе с Роспотребнадзором, с учёными, с врачами подготовить и предложить дополнительные меры по защите людей, обсудить это и к пятнице представить ваши предложения», — поручил Мишустин.

При этом он отметил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся стабильной несколько недель подряд.