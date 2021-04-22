Минтруд рассматривает предложение продлить майские праздники
«Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас ещё на рассмотрении», — приводит РИА Новости его слова.
Котяков отметил, что окончательного решения по вопросу на данный момент не принято.
Ранее зампред Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков прокомментировал ситуацию о возможности объявления выходных между праздниками в мае.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками в текущем году могут сделать выходными, исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки.