Минтруд рассматривает предложение продлить майские праздники

В Минтруде рассматривают возможность продления майских праздников в России. Об этом сообщил глава министерства Антон Котяков.

«Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас ещё на рассмотрении», — приводит РИА Новости его слова.

Котяков отметил, что окончательного решения по вопросу на данный момент не принято.

Ранее зампред Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков прокомментировал ситуацию о возможности объявления выходных между праздниками в мае.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками в текущем году могут сделать выходными, исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки.