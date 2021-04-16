Эксперт прокомментировал ситуацию с майскими праздниками

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Президент Конфедерации труда России Борис Кравченко прокомментировал ситуацию с майскими праздниками.
Эксперт прокомментировал ситуацию с майскими праздниками
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Действительно, не получается для россиян долгих майских праздников. 1 мая попадает на субботу, соответственно, добавляется один день на следующей неделе, то же самое происходит с 9 мая, которое попадает на воскресенье», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил эксперт, порядок праздников уже установлен государством, но если будет инициатива работодателя, то достаточно издать приказ об изменении рабочего времени и объявить дополнительные дни в начале мая нерабочими и оплачиваемыми.

«Подчеркиваю, что эти дни должны быть оплачены, если они по решению работодателя приняты», — добавил он.

Ранее зампред Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков прокомментировал ситуацию о возможности объявления выходных между праздниками в мае.

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