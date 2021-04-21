Матвиенко: Совфед будет работать без выходных для принятия законов по итогам послания

Совет Федерации будет работать без выходных, чтобы обеспечить скорейшую реализацию решений, представленных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«Для законодателей сегодня очевидно после послания, что предстоит большой объём работы. Президент дал очень сжатые сроки (где-то — до 1 июня, где-то — до 1 июля) правительству», — цитирует ТАСС Матвиенко.

По её словам, Совет Федерации также подключится к этой работе «для быстрейшего принятия законов, которые позволили бы реализовать все меры, которые были озвучены в послании».

«Полагаю, что все необходимые законы, которые требуют оперативного решения, мы примем в весеннюю сессию. У нас не будет ни майских каникул, ни выходных. Мы сейчас активно займёмся подготовкой законных и нормативных актов для скорейшего вступления в силу тех решений, которые озвучены президентом в послании», — добавила спикер Совфеда.

Ранее Путин поручил правительству к июлю подготовить новые меры по выполнению национальных целей стратегического развития страны с учётом поручений, которые даны в ходе послания Федеральному собранию.

Так, в ходе выступления российский лидер поручил кабмину подготовить программу поддержки семей с детьми, а также родителей-одиночек.

Кроме того, он отметил необходимость в ближайшее время законодательно закрепить оплату больничных по уходу за ребёнком до семи лет в полном объёме вне зависимости от стажа работы.

К тому же Путин рассказал о мерах поддержки регионов и призвал к 2030 году добиться повышения уровня средней продолжительности жизни в России до 78 лет.