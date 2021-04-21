Матвиенко: Совфед будет работать без выходных для принятия законов по итогам послания
- РИА Новости
«Для законодателей сегодня очевидно после послания, что предстоит большой объём работы. Президент дал очень сжатые сроки (где-то — до 1 июня, где-то — до 1 июля) правительству», — цитирует ТАСС Матвиенко.
По её словам, Совет Федерации также подключится к этой работе «для быстрейшего принятия законов, которые позволили бы реализовать все меры, которые были озвучены в послании».
«Полагаю, что все необходимые законы, которые требуют оперативного решения, мы примем в весеннюю сессию. У нас не будет ни майских каникул, ни выходных. Мы сейчас активно займёмся подготовкой законных и нормативных актов для скорейшего вступления в силу тех решений, которые озвучены президентом в послании», — добавила спикер Совфеда.
Ранее Путин поручил правительству к июлю подготовить новые меры по выполнению национальных целей стратегического развития страны с учётом поручений, которые даны в ходе послания Федеральному собранию.
Так, в ходе выступления российский лидер поручил кабмину подготовить программу поддержки семей с детьми, а также родителей-одиночек.
Кроме того, он отметил необходимость в ближайшее время законодательно закрепить оплату больничных по уходу за ребёнком до семи лет в полном объёме вне зависимости от стажа работы.
К тому же Путин рассказал о мерах поддержки регионов и призвал к 2030 году добиться повышения уровня средней продолжительности жизни в России до 78 лет.