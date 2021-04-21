Путин поручил добиться роста средней продолжительности жизни до 78 лет
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Путин назвал текущую ситуацию в сфере демографии в России чрезвычайной.
«Наша стратегия в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост численности населения, добиться, чтобы в 2030 году средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет», — подчеркнул глава государства.
Путин также назвал сбережение народа высшим национальным приоритетом.
В 2019 году средняя продолжительность жизни в России составила 73,4 года.