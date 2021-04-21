Путин назвал сбережение народа высшим национальным приоритетом

Для России сбережение народа является высшим национальным приоритетом, заявил президент страны Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Как отметил глава государства, ситуация в сфере демографии на фоне пандемии коронавируса чрезвычайная.

«Сбережение народа России — наш высший национальный приоритет. Этим приоритетом определяются все положения обновлённой Конституции: о защите семьи, о важнейшей роли родителей в воспитании детей, об укреплении социальных гарантий, развитии экономики, образования и культуры», — сказал Путин.

По его словам, стратегия властей — выйти на устойчивый рост численности населения.

RT ведёт прямую трансляцию.