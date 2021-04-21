Путин рассказал о мерах поддержки регионов

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о мерах поддержки регионов.

«Надо помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности. Предлагаю здесь следующее: весь объём коммерческого долга субъекта Федерации, превышающий 25% его собственных доходов, будет замещён бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года», — сказал Путин.

Он также выступил с предложением реструктуризировать до 2029 года бюджетные кредиты регионам, предоставленные в 2020 году для противодействия пандемии.

Российский лидер заявил, что регионам могут быть предоставлены инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% на 15 лет.

«До конца 2023 года планируем выделить такие инфраструктурные кредиты на общую сумму не менее полутриллиона рублей — 500 млрд», — сказал глава государства.

В начале апреля правительство поручило главе Минфина России Антону Силуанову представить предложения по замещению задолженности регионов и предоставлению им в будущем инфраструктурных бюджетных кредитов.

Ведомству также поручено провести реструктуризацию обязательств регионов по бюджетным кредитам, выданным в декабре 2020 года.

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