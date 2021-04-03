Кабмин поручил Минфину представить предложения по поддержке регионов
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«Минфину России (А.Г. Силуанову) 7 апреля 2021 года представить в правительство России предложения по замещению рыночной задолженности субъектов России бюджетными кредитами», — говорится в перечне решений по итогам заседания 1 апреля.
Ведомству также поручено провести реструктуризацию обязательств регионов по бюджетным кредитам, выданным в декабре 2020 года.
Кроме того, Минфин совместно с Минэкономразвития должен до 15 апреля проработать предложения по предоставлению субъектам в 2022—2024 годах инфраструктурных бюджетных кредитов при условии их возврата.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что доходная база некоторых регионов пока нестабильна и остаётся в поле зрения властей. Он поручил губернаторам проанализировать финансовое состояние регионов.