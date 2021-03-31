Путин прокомментировал восстановление российской экономики

Президент России Владимир Путин заявил о закреплении тенденций к восстановлению российской экономики, но отметил, что доходная база некоторых регионов пока нестабильна.

«Тенденции к восстановлению российской экономики ещё только закрепляются. Мы с вами это хорошо знаем. Не везде, не во всех субъектах мы видим уверенный рост деловой активности, поэтому и доходная база регионов пока во многом нестабильна», — цитирует ТАСС заявление Путина.

По его словам, тема региональных финансов постоянно держится в поле зрения властей.

Путин отметил, что «одно из ключевых условий для долгосрочного социально-экономического развития территории всей нашей большой страны — это состояние финансов».

Он добавил, что за последнее время был реализован ряд мер поддержки регионов.

«Напомню, что в прошлом году мы выделили 280 млрд рублей прямых дотаций и еще 223 млрд рублей специальных бюджетных кредитов», — заявил Путин.

Президент России обратился к губернаторам с просьбой о представлении анализа финансового состояния регионов. Он также выразил готовность услышать предложения о необходимых новых решениях, которые позволили бы не только обеспечить стабильность региональных финансов, но и повысить темпы экономического роста.