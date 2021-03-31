Путин прокомментировал восстановление российской экономики

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил о закреплении тенденций к восстановлению российской экономики, но отметил, что доходная база некоторых регионов пока нестабильна.
Путин прокомментировал восстановление российской экономики
  • РИА Новости

«Тенденции к восстановлению российской экономики ещё только закрепляются. Мы с вами это хорошо знаем. Не везде, не во всех субъектах мы видим уверенный рост деловой активности, поэтому и доходная база регионов пока во многом нестабильна», — цитирует ТАСС заявление Путина.

По его словам, тема региональных финансов постоянно держится в поле зрения властей. 

Путин отметил, что «одно из ключевых условий для долгосрочного социально-экономического развития территории всей нашей большой страны — это состояние финансов».

Он добавил, что за последнее время был реализован ряд мер поддержки регионов.

«Напомню, что в прошлом году мы выделили 280 млрд рублей прямых дотаций и еще 223 млрд рублей специальных бюджетных кредитов», — заявил Путин.

Президент России обратился к губернаторам с просьбой о представлении анализа финансового состояния регионов. Он также выразил готовность услышать предложения о необходимых новых решениях, которые позволили бы не только обеспечить стабильность региональных финансов, но и повысить темпы экономического роста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить