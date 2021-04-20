Врач рассказала об особенностях детского иммунитета в весенний период

Член Союза педиатров России кандидат медицинских наук Ирина Добрецова рассказала об особенностях детского иммунитета в весенний период.

«То, что дети часто болеют весной, — абсолютно нормально, потому что один сезон сменяется другим и иммунитет наш устроен так, что мы можем болеть. Ничего страшного, если ваш ребёнок переболел раз-два инфекцией», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, поддержать иммунитет можно с помощью физических нагрузок — к примеру, уделить время на прогулку в солнечную погоду после школы.

«Три-четыре раза в неделю ребёнку нужно заниматься в какой-либо секции. Я не говорю о профессиональном спорте, это могут быть танцы, баскетбол и так далее», — считает Добрецова.

Как пояснила эксперт, если дети ничем не занимаются, то иммунитет начинает снижаться.

Добрецова также отметила важность правильного питания и спокойного психоэмоционального состояния.

Ранее врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor рассказал, как не заболеть весной.