Врач рассказал, как не заболеть весной

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Врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, как не заболеть весной.
Врач рассказал, как не заболеть весной
  • © Yuri KADOBNOV / AFP

«Утром может быть холодно, днём тепло, а вечером опять холодно. Поэтому заболевания, связанные с переохлаждением, становятся ежегодной проблемой вне зависимости от коронавирусной инфекции», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, преждевременная смена тёплой одежды на более лёгкую может травмировать голову, нос, уши.

Как отметил Зайцев, легко одетые люди в холодную погоду рискуют заболеть бронхитом — вплоть до пневмонии.

Эксперт также советует восполнить недостаток витаминов в организме.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.

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