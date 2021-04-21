В России предложили ужесточить правила работы профсоюзов

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ликвидировать занимающиеся политикой профсоюзы, которые получают иностранное финансирование. Копия письма на имя генпрокурора Игоря Краснова имеется в распоряжении RT.

В своём обращении политолог отметил, что по закону профсоюз создаётся для защиты социально-трудовых прав и интересов граждан.

Однако некоторые учредители подобных организаций используют их в политических целях. Например, в марте организацией, выполняющей функцию иностранного агента, был признан межрегиональный профсоюз «Альянс врачей»*.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения новой законодательной нормы, в соответствии с которой профсоюзная организация будет подлежать ликвидации как юридическое лицо в случае ведения политической деятельности и получения финансирования из иностранных источников», — говорится в тексте обращения.

Ранее сообщалось, что в России предложили запретить иноагентам переводить гражданам денежные средства.

* «Альянс врачей» включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 03.03.2021.