В России предложили ужесточить правила работы профсоюзов

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Дмитрий Рункевич
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ликвидировать занимающиеся политикой профсоюзы, которые получают иностранное финансирование. Копия письма на имя генпрокурора Игоря Краснова имеется в распоряжении RT.
В России предложили ужесточить правила работы профсоюзов
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В своём обращении политолог отметил, что по закону профсоюз создаётся для защиты социально-трудовых прав и интересов граждан.

Однако некоторые учредители подобных организаций используют их в политических целях. Например, в марте организацией, выполняющей функцию иностранного агента, был признан межрегиональный профсоюз «Альянс врачей»*.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения новой законодательной нормы, в соответствии с которой профсоюзная организация будет подлежать ликвидации как юридическое лицо в случае ведения политической деятельности и получения финансирования из иностранных источников», — говорится в тексте обращения.

Ранее сообщалось, что в России предложили запретить иноагентам переводить гражданам денежные средства.

* «Альянс врачей» включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 03.03.2021.

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