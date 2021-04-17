Врач рассказала о важности концентрации на еде во время приёма пищи

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала в беседе с RT, как влияет на процесс пищеварения и здоровье человека просмотр телевизора, работа за компьютером или использование смартфона во время еды.

Она отметила, что для нормального процесса пищеварения мозг должен «видеть» тарелку.

По её словам, когда мы, например, едим на ходу, то наш мозг не фиксирует тот факт, что приём пищи состоялся.

«Ко мне обращались шофёры за консультацией, и они с трудом могли вспомнить, что съели в течение дня. Пока они были за рулём, то механически ели, а мозг это не отслеживал… Кроме того, мозговая деятельность переключается на то, что мы смотрим, и поэтому мы механически поглощаем пищу. Такое часто бывает с программистами, которые часами сидят за компьютером. Им нужно встать, отойти (от рабочего места. — RT) или выключить фон», — рассказала она.

Эксперт отметила, что это влияет на то, насколько процесс пищеварения будет качественным.

«Насколько ты почувствуешь вкус пищи, настолько качественным будет само чувство сытости и насыщения», — заявила Дианова.

Соответственно, врач отметила, что когда человек отвлекается во время приёма пищи, то это только способствует набору лишнего веса.

По её словам, человеку кажется, будто бы он не ел, поэтому у него возникает желание поесть снова.

Кроме того, Дианова добавила, что большую роль играет посуда, из которой мы едим.

«Керамическая или фарфоровая тарелка воспринимается нами как что-то более существенное, а пластиковая тарелка — вроде бы что-то несерьёзное. Поэтому человек ест гораздо больше из пластиковых тарелок», — пояснила она.

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