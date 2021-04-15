В России предложили ввести лекции диетологов в школах

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести в школах России регулярные лекции диетологов в рамках курса «Здоровое питание и образ жизни». Копии обращений на имя министра просвещения Сергея Кравцова и на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.

«В связи с ухудшением здоровья детей, увеличением количества заболеваний, связанных с избыточной массой тела, в целях повышения культуры питания и пищевого поведения несовершеннолетних, учитывая запрос родительской общественности, прошу вас рассмотреть возможность введения в школах России на системной основе регулярных уроков (занятий во внеурочное время) диетологов в рамках курса «Здоровое питание и образ жизни», — говорится в тексте обращения.

По словам Волынец, данные уроки будут способствовать решению задач по профилактике детского ожирения.

Предлагается не реже одного раза в три месяца проводить в школе лекции с участием врачей-диетологов, в ходе которых лектор будет отвечать на вопросы школьников, рассказывать о вреде определённых продуктов и помогать составлять план питания.

Также, как подчеркнула общественница, по желанию родителей и ребёнка может быть проведён индивидуальный осмотр и организовано наблюдение за динамикой веса подростка.

По мнению Волынец, к реализации данного курса, проведению лекций, мастер-классов, тренингов можно подключить спортсменов, фитнес-тренеров, ведущих здоровый образ жизни лидеров общественного мнения и специалистов, чья работа связана со здоровым образом жизни.

Реализация инициативы направлена на повышение качества жизни семей с детьми и будет осуществляться в рамках национального проекта «Здравоохранение» и федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

Ранее сообщалось, что в России с 2014 года на 16,4% выросло число детей с нарушениями обмена веществ, расстройством питания и болезнями эндокринной системы.