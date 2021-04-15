В России предложили ввести лекции диетологов в школах

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести в школах России регулярные лекции диетологов в рамках курса «Здоровое питание и образ жизни». Копии обращений на имя министра просвещения Сергея Кравцова и на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.
В России предложили ввести лекции диетологов в школах
  • Pixabay

«В связи с ухудшением здоровья детей, увеличением количества заболеваний, связанных с избыточной массой тела, в целях повышения культуры питания и пищевого поведения несовершеннолетних, учитывая запрос родительской общественности, прошу вас рассмотреть возможность введения в школах России на системной основе регулярных уроков (занятий во внеурочное время) диетологов в рамках курса «Здоровое питание и образ жизни», — говорится в тексте обращения.

По словам Волынец, данные уроки будут способствовать решению задач по профилактике детского ожирения.

Предлагается не реже одного раза в три месяца проводить в школе лекции с участием врачей-диетологов, в ходе которых лектор будет отвечать на вопросы школьников, рассказывать о вреде определённых продуктов и помогать составлять план питания.

Также, как подчеркнула общественница, по желанию родителей и ребёнка может быть проведён индивидуальный осмотр и организовано наблюдение за динамикой веса подростка.

По мнению Волынец, к реализации данного курса, проведению лекций, мастер-классов, тренингов можно подключить спортсменов, фитнес-тренеров, ведущих здоровый образ жизни лидеров общественного мнения и специалистов, чья работа связана со здоровым образом жизни.

Реализация инициативы направлена на повышение качества жизни семей с детьми и будет осуществляться в рамках национального проекта «Здравоохранение» и федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

Ранее сообщалось, что в России с 2014 года на 16,4% выросло число детей с нарушениями обмена веществ, расстройством питания и болезнями эндокринной системы. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить