В России выросло число детей с нарушениями обмена веществ

В России с 2014 года на 16,4% выросло число детей с нарушениями обмена веществ, расстройством питания и болезнями эндокринной системы. Об этом говорится в исследовании экспертов ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения и Сеченовского университета.

По данным экспертов, в 2018 году число детей до 17 лет с такими проблемами в стране составило 1,5 млн человек.

Число детей, болеющих сахарным диабетом, выросло на 35%. Кроме того, на 28% выросло общее число молодых россиян с ожирением и на 5% — с болезнями щитовидной железы.

Так, на 2018 год в стране насчитывалось 485 тыс. детей с ожирением. Болезни щитовидной железы зафиксированы у 426 тыс. детей, сахарный диабет — у 46 тыс. детей.

Самые высокие показатели в 2018 году по числу случаев таких заболеваний на 10 тыс. населения были зарегистрированы в Ульяновской (12 тыс.), Саратовской (9,2 тыс.), Оренбургской (9,1 тыс.), Брянской (8,7 тыс.), Астраханской (8,5 тыс.) областях.

Самые низкие показатели — в Ставропольском крае (1,6 тыс.), Чечне (1 7 тыс.), Липецкой области (2,2 тыс.), на Чукотке (2,4 тыс.) и в Севастополе (2,6 тыс.).

Тенденция к увеличению процента детей, страдающих от этих проблем, существует в большинстве цивилизованных стран мира, рассказал RT врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.

По его словам, основной причиной распространения ожирения являются продукты с большим содержанием сахара. В то же время именно ожирение является одной из основных причин развития сахарного диабета.

Однако такой рост числа установленных заболеваний может также объясняться развитием медицины, считает Бобровский.

«За последние годы увеличилось качество диагностики, что могло сказаться на росте числа людей, которым поставили диагноз», — полагает специалист.

Тем не менее, по мнению специалиста, России необходимо проводить национальные мероприятия, к примеру, ограничить продажу сладкой газированной воды в школах, и вести пропаганду здорового питания.

«В одном из докладов ВОЗ было чётко показано, что в странах Восточной Европы, в том числе в России, в 95% случаев рекламируется еда, которая должна в рационе занимать всего лишь 5%», — отмечает эксперт.

Ранее опубликованные данные Росстатата показали, что в России выросло число больных гипертонией.