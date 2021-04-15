В Совфеде заявили о важности формирования культуры питания у детей

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT предложение ввести в школах России регулярные лекции диетологов в рамках курса «Здоровое питание и образ жизни».

«Полностью поддерживаю идею о том, что нам нужно просвещать и детей, и родителей и формировать культуру питания, правильное пищевое поведение», — рассказала Гумерова.

Сенатор заявила, что часто в семьях на протяжении долгого времени формируется другая культура и, несмотря на то что в школах есть вкусные и качественно приготовленные блюда, к сожалению, по её словам, остаётся очень много отходов из-за того, что у детей другие пищевые привычки.

«Поэтому я полностью поддерживаю саму идею просвещения. Также хочу сказать, что не сторонник того, чтобы под каждую новую задачу мы вводили новый курс или новый предмет, понимая, насколько дети перегружены. Безусловно, это нужно делать в рамках воспитательной работы, в рамках внешкольных мероприятий. Очень важно, чтобы курс был выверен с точки зрения возраста, интересен, и с точки зрения материала, который мы преподносим для детей», — заключила парламентарий.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести в школах России регулярные лекции диетологов в рамках курса «Здоровое питание и образ жизни».

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