Врач прокомментировала упразднение бумажных справок по болезни для школ в Москве
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«До настоящего момента выписывалось огромное количество бумажных справок, которые могли потеряться, был высокий риск технических ошибок при их выписке. Сейчас, благодаря интеграции единой цифровой платформы медицины и образования ведомств, у врача появилась возможность выдавать рекомендации по соблюдению домашнего режима в электронном виде», — заявила она в беседе с НСН.
По её словам, данные о временной нетрудоспособности ребёнка сразу попадают в электронный журнал, и обмен информацией с педагогами происходит без привлечения родителей.
Как отметила Кац, это экономит время и работников, и педагогов, и родителей.
«Обеспечивается сохранность информации, содержащейся в справке», — добавила она.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области в 2021 году увеличат количество онлайн-услуг в цифровых МФЦ.