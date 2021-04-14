Врач прокомментировала упразднение бумажных справок по болезни для школ в Москве

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Главврач московской детской поликлиники №7 Елена Кац прокомментировала сообщение о том, что столица отказывается от бумажных справок по болезни для школ и детсадов.
Врач прокомментировала упразднение бумажных справок по болезни для школ в Москве
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«До настоящего момента выписывалось огромное количество бумажных справок, которые могли потеряться, был высокий риск технических ошибок при их выписке. Сейчас, благодаря интеграции единой цифровой платформы медицины и образования ведомств, у врача появилась возможность выдавать рекомендации по соблюдению домашнего режима в электронном виде», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, данные о временной нетрудоспособности ребёнка сразу попадают в электронный журнал, и обмен информацией с педагогами происходит без привлечения родителей.

Как отметила Кац, это экономит время и работников, и педагогов, и родителей.

«Обеспечивается сохранность информации, содержащейся в справке», — добавила она.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области в 2021 году увеличат количество онлайн-услуг в цифровых МФЦ.

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