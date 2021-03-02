В Подмосковье увеличат количество онлайн-услуг в цифровых МФЦ

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В Московской области в 2021 году увеличат количество онлайн-услуг в цифровых МФЦ.
В Подмосковье увеличат количество онлайн-услуг в цифровых МФЦ
  • © РИА Новости / Варвара Гертье

Об этом сообщает телеканал «360».

«Цифровые МФЦ в Московской области — это смарт-центры, в которых электронные услуги можно получить практически в один клик. Их открыли на базе МФЦ и ТОСП», — рассказал глава Мингосуправления региона Максим Рымар.

По его словам, в 2021 году количество смарт-центров увеличат до 367.

В ближайшее время подобные площадки откроют в МФЦ Сергиева Посада и Егорьевска.

Как ранее сообщал сайт «Москва 24», в столице госуслуги, касающиеся сделок с нежилой недвижимостью и оформления документов на неё, с 1 марта можно будет получать только в электронном виде.

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