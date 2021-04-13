Названы сферы, сотрудники которых чаще других получали премию в начале года

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Александра Самсоненко
Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, сотрудники каких сфер чаще других получали премию по итогам I квартала 2021 года. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.
Названы сферы, сотрудники которых чаще других получали премию в начале года
  • РИА Новости

18% опрошенных отметили сферу производства и промышленности, ещё 8% получили премию, работая в отрасли транспорта.

По 7% участников исследования отметили сферы банков, финансов и инвестиций, а также отрасли образования и медицины.

По 6% жителей России, занятых в отраслях IT и строительства, получили премии от работодателей, также заплатили премию 5% респондентов, работающих в сфере охраны.

По 2% респондентов, получивших квартальную премию, заняты в ретейле, ресторанном бизнесе или сфере маркетинга, рекламы и PR.

В пункте «Другое» чаще всего указывали сферу ремонта, юриспруденции или госслужбу.

В исследовании приняли участие более 5 тыс. человек из всех регионов России.

Ранее были названы регионы России с максимальным и минимальным уровнем безработицы в 2020 году.

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