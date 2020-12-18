Аналитики выяснили, сколько компаний намерены выплатить годовые премии
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Так, выплату годовых премий уже запланировал 41% компаний — при этом 17% поощрят всех сотрудников («Даже если кризис, небольшая премия каждому полагается после тяжёлого рабочего года»), а 24% — лишь отдельные категории персонала («Планируется, но только тем, у кого есть хорошие показатели в работе»).
Сообщается, что 28% компаний не планируют выплачивать никаких премий, а 31% работодателей пока не принял решение.
Кроме того, согласно данным исследования, чаще всего о премировании говорят представители компаний сферы информационных технологий и телекоммуникаций.
Всего в опросе приняли участие представители 1 тыс. предприятий и организаций, а также 2,5 тыс. трудоустроенных россиян из всех округов страны.
Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» (результаты опроса есть в распоряжении RT) выяснили, что 39% россиян готовы задерживаться и работать в выходные ради повышения в должности.