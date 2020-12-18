Аналитики выяснили, сколько компаний намерены выплатить годовые премии

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Александра Самсоненко
Аналитики выяснили, сколько компаний в России планируют выплачивать в этом году премии. Об этом свидетельствуют результаты исследования (есть в распоряжении RT), проведённого сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Аналитики выяснили, сколько компаний намерены выплатить годовые премии
  • © Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Так, выплату годовых премий уже запланировал 41% компаний — при этом 17% поощрят всех сотрудников («Даже если кризис, небольшая премия каждому полагается после тяжёлого рабочего года»), а 24% — лишь отдельные категории персонала («Планируется, но только тем, у кого есть хорошие показатели в работе»). 

Сообщается, что 28% компаний не планируют выплачивать никаких премий, а 31% работодателей пока не принял решение.

Кроме того, согласно данным исследования, чаще всего о премировании говорят представители компаний сферы информационных технологий и телекоммуникаций.

Всего в опросе приняли участие представители 1 тыс. предприятий и организаций, а также 2,5 тыс. трудоустроенных россиян из всех округов страны.

Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» (результаты опроса есть в распоряжении RT) выяснили, что 39% россиян готовы задерживаться и работать в выходные ради повышения в должности.

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