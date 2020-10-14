Опрос: почти 40% россиян готовы работать по выходным ради повышения
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Ради повышения, согласно данным опроса, 12% согласны на переезд в другой город.
Проводить своё личное время с начальством готовы 6% россиян, 3% готовы терпеть грубое отношение со стороны руководства.
Кроме того, по 1% готовы распускать слухи о коллегах и мешать их работе.
При этом более половины респондентов (53%) заявили, что ни на что не готовы ради повышения.
В опросе приняли участие 3,2 тыс. респондентов. Опрос предполагал возможность выбрать несколько вариантов ответов.
Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, чего в настоящее время больше всего опасаются работающие жители России.
Большинство опрошенных признались, что их пугает потеря дохода.
Кроме того, респонденты отметили, что опасаются увольнения, коронавируса и закрытия компании, в которой они работают.