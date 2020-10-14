Опрос: почти 40% россиян готовы работать по выходным ради повышения

Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, что 39% россиян готовы задерживаться и работать в выходные ради повышения. Результаты опроса есть в распоряжении RT.

Ради повышения, согласно данным опроса, 12% согласны на переезд в другой город.

Проводить своё личное время с начальством готовы 6% россиян, 3% готовы терпеть грубое отношение со стороны руководства.

Кроме того, по 1% готовы распускать слухи о коллегах и мешать их работе.

При этом более половины респондентов (53%) заявили, что ни на что не готовы ради повышения.

В опросе приняли участие 3,2 тыс. респондентов. Опрос предполагал возможность выбрать несколько вариантов ответов.

Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, чего в настоящее время больше всего опасаются работающие жители России.

Большинство опрошенных признались, что их пугает потеря дохода.

Кроме того, респонденты отметили, что опасаются увольнения, коронавируса и закрытия компании, в которой они работают.