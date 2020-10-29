Опрос показал, сколько компаний запрашивают данные о кандидате с прежней работы

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Александра Самсоненко
Аналитики выяснили, как часто работодатели запрашивают информацию о кандидате с его прежних мест работы. Результаты исследования сервиса «Работа.ру» есть в распоряжении RT.
Опрос показал, сколько компаний запрашивают данные о кандидате с прежней работы
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Так, 61% работодателей, которые приняли участие в опросе, заявили, что запрашивают информацию о соискателе с его предыдущего места работы, если у них возникают сомнения на его счёт. 19% так делают всегда. 

При этом 20% респондентов отметили, что никогда не звонили бывшим работодателям соискателей.

Кроме того, работодатели рассказали, что чаще всего соискатели скрывают прежние места работы (50%), свой возраст (14%), уровень знания иностранных языков (11%), общий стаж работы (5%) и образование (1%).

В опросе приняли участие более 1 тыс. руководителей российских компаний и HR-директоров из всех регионов России.

Ранее аналитики сервиса также выяснили, что 39% россиян готовы задерживаться и работать в выходные ради повышения.

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