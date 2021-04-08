Названы регионы России с максимальным и минимальным уровнем безработицы в 2020 году

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Анастасия Румянцева
За весь 2020 год наибольший уровень безработицы был зафиксирован в Ингушетии — 29,8%. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился RT.
Названы регионы России с максимальным и минимальным уровнем безработицы в 2020 году
  • РИА Новости

Согласно статистике, далее идут Чечня (18,5%), Тува (18%), Дагестан (15,7%) и Северная Осетия (15,4%).

Так, самый низкий уровень безработицы был отмечен в Ямало-Ненецком автономном округе — 2,4%.

Кроме того, стало известно, что в Москве он составил 2,6%, в Санкт-Петербурге — 2,9%, в Ханты-Мансийском автономном округе — 3%, а в Тюменской области — 3,6%.

Всего в 2020 году было зарегистрировано 4,3 млн безработных, большинство из них (2,2 млн) — мужчины.

Отмечается, что уровень безработицы по всей стране составил 5,8%.

Ранее сообщалось, что самая высокая средняя зарплата за январь — сентябрь 2020 года зарегистрирована на Чукотке — 116,4 тыс. рублей. 

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