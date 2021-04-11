Врач рассказал о способах лечения аллергии

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал в беседе с RT о том, какие существуют способы лечения аллергии.

Врач отметил, что основной метод лечения заключается в полной элиминации аллергена из окружающей среды пациента.

«Если мы говорим про сезонную аллергию, то рекомендуется, если есть такая возможность, уезжать на это время в другую климатическую зону. Сейчас начинается цветение деревьев, поэтому можно уехать либо на Север, в тундру, либо на юг: обычно рекомендуем Южный берег Крыма или побережье Северного Кавказа... Если вы не контактируете с аллергеном в течение многих лет, то аллергическая реакция сама по себе проходит», — объяснил Болибок.

По его словам, точно так же этот метод работает и с аллергией на животных и с пищевой аллергией, например на белки коровьего молока.

Кроме того, Болибок добавил, что существует аллерген-специфическая иммунотерапия.

«То есть мы, аллергологи, проводим вакцинацию специальными аллерговакцинами для того, чтобы создать у пациента-аллергика иммунитет против тех аллергенов, которые его раздражают. Не все аллергены сейчас есть в виде вакцин: в основном это респираторные аллергены: пыльца деревьев, пыльца трав, клещи и другие компоненты домашней пыли, некоторые плесневые аллергены», — заявил специалист.

При этом он пояснил, что такой вид лечения может подойти не всем пациентам.

Также эксперт рассказал, что в настоящее время развиваются такие методы, как клеточная и иммуномодулирующая терапия.

«Однако эти методы пока не являются официально признанными», — объяснил собеседник RT.

При этом он отметил, что если перечисленные методы не помогают, то существует большой выбор разных групп медикаментозных средств, который позволяет вывести аллергика в ремиссию и в этой стойкой медикаментозной ремиссии поддерживать месяцами и годами.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа, гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции имени Р.Н. Ходановой, рассказала в беседе с RT о самых распространённых аллергенах в весенний период.