Врач рассказала о распространённых аллергенах весной

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Анастасия Румянцева
Врач-терапевт Людмила Лапа, гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции имени Р.Н. Ходановой, рассказала в беседе с RT о самых распространённых аллергенах в весенний период.
Врач рассказала о распространённых аллергенах весной
  • © Karl-Josef Hildenbrand
  • globallookpress.com

Лапа отметила, что непростой фазой для аллергиков является период с марта по апрель.

Она объяснила, что первые симптомы аллергии уже наблюдаются у людей в связи с таянием снега и образованием перегноя, а потом к ним ещё добавляется реакция на пыльцу различных деревьев.

«Надо с осторожностью ходить в лес, в парки, потому что идёт гниение, и пыльца грибков (перегной) точно так же даёт нагрузку на аллергиков. Получается, что сейчас будет самый сложный период — это и грибковая сенсибилизация, и пыльцевая сенсибилизация (ольха, берёза, клён)», — рассказала врач.

Специалист добавила, что сильная аллергия может наблюдаться на различные травы, в том числе на одуванчики.

Также Лапа сообщила, что поскольку сейчас все продолжают носить маски в связи с пандемией коронавируса, то это поможет облегчить симптомы аллергии.

«Идём в парк — надеваем маску обязательно, потому что пыльца не пройдёт через неё. Также есть назальные фильтры (они вставляются в нос), которые продаются в аптеках. Они тоже очень хорошо помогают защититься от пыльцы. То есть риск атаки на иммунную систему уменьшается», — заключила она.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцинацию от коронавирусной инфекции могут проходить аллергики, состояние которых не находится в стадии обострения.

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