Гинцбург рассказал о возможности вакцинации аллергиков от коронавируса

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что вакцинацию от коронавирусной инфекции могут проходить аллергики, состояние которых не находится в стадии обострения.

«Если аллергик, опять же, не находится в стадии обострения, то, безусловно, его надо вакцинировать, и здесь нет никаких противопоказаний», — цитирует его Интерфакс.

Также он отметил, что аллергикам необходимо избегать контакта с аллергеном до и после вакцинации в течение некоторого времени, чтобы «не было приступа».

Ранее научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», подтвердив её высокую эффективность.