Гинцбург рассказал о возможности вакцинации аллергиков от коронавируса

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Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что вакцинацию от коронавирусной инфекции могут проходить аллергики, состояние которых не находится в стадии обострения.
Гинцбург рассказал о возможности вакцинации аллергиков от коронавируса
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Если аллергик, опять же, не находится в стадии обострения, то, безусловно, его надо вакцинировать, и здесь нет никаких противопоказаний», — цитирует его Интерфакс.

Также он отметил, что аллергикам необходимо избегать контакта с аллергеном до и после вакцинации в течение некоторого времени, чтобы «не было приступа».

Ранее научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», подтвердив её высокую эффективность.

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