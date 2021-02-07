Гинцбург рассказал о возможности вакцинации аллергиков от коронавируса
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- РИА Новости
«Если аллергик, опять же, не находится в стадии обострения, то, безусловно, его надо вакцинировать, и здесь нет никаких противопоказаний», — цитирует его Интерфакс.
Также он отметил, что аллергикам необходимо избегать контакта с аллергеном до и после вакцинации в течение некоторого времени, чтобы «не было приступа».
Ранее научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», подтвердив её высокую эффективность.