Гинцбург рассказал о действии «Спутника V»
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Он сообщил, что «вакцина даёт 100%-ную защиту от тяжёлых и средней тяжести случаев COVID».
«То есть при наличии вакцинации, если человек, не дай бог, встретится с этим возбудителем, он в самом отрицательном варианте перенесёт данную инфекцию на ногах. То есть он не будет госпитализирован», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.
Ранее сообщалось, что научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», подтвердив её высокую эффективность.
В октябре 2020 года завлабораторией госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 «Спутник V».