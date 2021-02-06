Гинцбург рассказал о действии «Спутника V»

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в эфире канала «Россия 1» рассказал о действии вакцины от коронавируса «Спутник V».

Он сообщил, что «вакцина даёт 100%-ную защиту от тяжёлых и средней тяжести случаев COVID».

«То есть при наличии вакцинации, если человек, не дай бог, встретится с этим возбудителем, он в самом отрицательном варианте перенесёт данную инфекцию на ногах. То есть он не будет госпитализирован», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

Ранее сообщалось, что научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», подтвердив её высокую эффективность.

В октябре 2020 года завлабораторией госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 «Спутник V».