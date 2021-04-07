В Совфеде объяснили важность снятия с врачей уголовной ответственности за утрату наркопрепаратов

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT принятие Госдумой в первом чтении проекта об освобождении врачей от уголовной ответственности за утрату медицинских наркопрепаратов по неосторожности.

«Врач всегда работает в системе рисков: и личных, связанных с собственным здоровьем, и общественных, связанных со здоровьем пациентов. К этому добавляется ещё и документальное оформление (лекарственных препаратов. — RT), где много правил и требований... В оперативных условиях бывают разные ситуации, и, конечно, здесь надо исходить из того, что врача, добросовестно исполняющего свои обязанности и случайно совершившего ошибку, надо уберечь от уголовного преследования», — считает Рязанский.

Сенатор объяснил, что принятие такого законопроекта поможет врачам поставить здоровье пациентов на первое место.

«Иначе мы увидим другую картину, когда из-за избыточных предохранительных бюрократических мер врачи будут перестраховываться и ставить на первое место отчётность и соблюдение всех формальностей, а на втором месте будет лечение и спасение жизни. Вопросы отчётности должны быть задачей второго порядка, где тоже должна быть прозрачность, честность, но и простота, которая не будет мешать основной работе врачей», — заявил Рязанский.

Ранее ГД одобрила проект об изменении уголовного кодекса в части ответственности врачей за утрату наркопрепаратов.