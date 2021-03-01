Кабмин предложил освободить врачей от наказания при утере наркотиков
- Reuters
В проекте уточняется, что освобождение ответственности произойдёт, если утеря произошла по неосторожности, а также при том, что она не привела к причинению вреда.
Документ опубликован в электронной базе Госдумы.
В случае его принятия, будут внесены поправки в статью 228.2 УК (нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ).
Факт утраты при этом должен быть зафиксирован специальной комиссией в порядке, установленном Минздравом по согласованию с МВД.
Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России смягчило ответственность медицинских работников и фармацевтов за непредумышленную утерю сильнодействующих препаратов.