Кабмин предложил освободить врачей от наказания при утере наркотиков

Правительство России внесло в Госдуму проект закона, который должен позволить избежать медработникам наказания по уголовной статье за нарушение правил оборота наркотических средств, применяемых в медицинских целях.

В проекте уточняется, что освобождение ответственности произойдёт, если утеря произошла по неосторожности, а также при том, что она не привела к причинению вреда.

Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

В случае его принятия, будут внесены поправки в статью 228.2 УК (нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ).

Факт утраты при этом должен быть зафиксирован специальной комиссией в порядке, установленном Минздравом по согласованию с МВД.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России смягчило ответственность медицинских работников и фармацевтов за непредумышленную утерю сильнодействующих препаратов.