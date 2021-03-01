Кабмин предложил освободить врачей от наказания при утере наркотиков

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Правительство России внесло в Госдуму проект закона, который должен позволить избежать медработникам наказания по уголовной статье за нарушение правил оборота наркотических средств, применяемых в медицинских целях.
Кабмин предложил освободить врачей от наказания при утере наркотиков
  • Reuters

В проекте уточняется, что освобождение ответственности произойдёт, если утеря произошла по неосторожности, а также при том, что она не привела к причинению вреда. 

Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

В случае его принятия, будут внесены поправки в статью 228.2 УК (нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ).

Факт утраты при этом должен быть зафиксирован специальной комиссией в порядке, установленном Минздравом по согласованию с МВД.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России смягчило ответственность медицинских работников и фармацевтов за непредумышленную утерю сильнодействующих препаратов.

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