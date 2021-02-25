Кабмин смягчил наказание врачей за утерю сильнодействующих лекарств

Правительство России смягчило ответственность медицинских работников и фармацевтов за непредумышленную утерю сильнодействующих препаратов, сообщил на заседании кабмина российский премьер-министр Михаил Мишустин.

«По поручению президента правительство смягчает ответственность медицинских работников, которые работают с сильнодействующими обезболивающими лекарствами. Врачам, фармацевтам, другим сотрудникам медицинских учреждений не будет грозить уголовная ответственность, когда препарат теряется по недосмотру или неосторожности, если это не принесло никакого вреда другим людям и потеря зафиксирована специальной комиссией», — заявил он.

Мишустин отметил, что случается, что медикам, оказывающим помощь пациентам, приходится отвечать за формальные нарушения процедур.

Он подчеркнул, что чрезмерные наказания за непредумышленные ошибки в данной сфере недопустимы, и призвал создавать условия для спокойной работы врачей.

При этом необходимо продолжать контролировать процесс использования таких сильнодействующих препаратов, добавил премьер.

В августе вице-премьер России Татьяна Голикова поручила ускорить внесение в законодательство изменений, предусматривающих освобождение медиков от уголовной ответственности в случае непредумышленной утраты наркотических и психотропных лекарственных препаратов.

В июле 2019 года президент России Владимир Путин поручил проанализировать практику привлечения медиков к уголовной ответственности за нарушение правил оборота наркотиков.