Кабмин смягчил наказание врачей за утерю сильнодействующих лекарств
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«По поручению президента правительство смягчает ответственность медицинских работников, которые работают с сильнодействующими обезболивающими лекарствами. Врачам, фармацевтам, другим сотрудникам медицинских учреждений не будет грозить уголовная ответственность, когда препарат теряется по недосмотру или неосторожности, если это не принесло никакого вреда другим людям и потеря зафиксирована специальной комиссией», — заявил он.
Мишустин отметил, что случается, что медикам, оказывающим помощь пациентам, приходится отвечать за формальные нарушения процедур.
Он подчеркнул, что чрезмерные наказания за непредумышленные ошибки в данной сфере недопустимы, и призвал создавать условия для спокойной работы врачей.
При этом необходимо продолжать контролировать процесс использования таких сильнодействующих препаратов, добавил премьер.
В августе вице-премьер России Татьяна Голикова поручила ускорить внесение в законодательство изменений, предусматривающих освобождение медиков от уголовной ответственности в случае непредумышленной утраты наркотических и психотропных лекарственных препаратов.
В июле 2019 года президент России Владимир Путин поручил проанализировать практику привлечения медиков к уголовной ответственности за нарушение правил оборота наркотиков.