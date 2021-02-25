Кабмин смягчил наказание врачей за утерю сильнодействующих лекарств

Короткая ссылка
Правительство России смягчило ответственность медицинских работников и фармацевтов за непредумышленную утерю сильнодействующих препаратов, сообщил на заседании кабмина российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Кабмин смягчил наказание врачей за утерю сильнодействующих лекарств
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

«По поручению президента правительство смягчает ответственность медицинских работников, которые работают с сильнодействующими обезболивающими лекарствами. Врачам, фармацевтам, другим сотрудникам медицинских учреждений не будет грозить уголовная ответственность, когда препарат теряется по недосмотру или неосторожности, если это не принесло никакого вреда другим людям и потеря зафиксирована специальной комиссией», — заявил он.

Мишустин отметил, что случается, что медикам, оказывающим помощь пациентам, приходится отвечать за формальные нарушения процедур.

Он подчеркнул, что чрезмерные наказания за непредумышленные ошибки в данной сфере недопустимы, и призвал создавать условия для спокойной работы врачей.

При этом необходимо продолжать контролировать процесс использования таких сильнодействующих препаратов, добавил премьер.

В августе вице-премьер России Татьяна Голикова поручила ускорить внесение в законодательство изменений, предусматривающих освобождение медиков от уголовной ответственности в случае непредумышленной утраты наркотических и психотропных лекарственных препаратов.

В июле 2019 года президент России Владимир Путин поручил проанализировать практику привлечения медиков к уголовной ответственности за нарушение правил оборота наркотиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить