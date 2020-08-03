Голикова поручила ускорить декриминализацию утраты медиками препаратов

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила ускорить внесение в законодательство изменений, предусматривающих освобождение медиков от уголовной ответственности в случае непредумышленной утраты наркотических и психотропных лекарственных препаратов.

Это следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

«МВД России (Колокольцев В.А.), Минздраву России (Мурашко М.А.): ускорить внесение изменений в законодательство России, предусматривающих освобождение от уголовной ответственности... работников медицинских организаций, допустивших утрату наркотических и психотропных лекарственных препаратов, когда такая утрата не связана с их умышленным выведением в нелегальный оборот и при условии комиссионной фиксации подобной утраты», — приводит фрагмент документа РИА Новости.

В частности, необходимо проконтролировать выписку рецептов на наркотические и психотропные препараты в государственных медорганизациях и субъектах, оказывающих помощь по профилю «онкология».

Поручение должно быть выполнено до 15 сентября.

В июле 2019 года президент России Владимир Путин поручил проанализировать практику привлечения медиков к уголовной ответственности за нарушение правил оборота наркотиков.