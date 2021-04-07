ГД одобрила проект об изменении УК касательно ответственности врачей за утрату наркопрепаратов

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Госдума приняла в первом чтении проект об освобождении врачей от уголовной ответственности за утрату медицинских наркопрепаратов по неосторожности.
ГД одобрила проект об изменении УК касательно ответственности врачей за утрату наркопрепаратов
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, предлагается внести изменения в ст. 228.2 УК.

Проектом предусматривается внесение дополнения, согласно которому нормы статьи «не распространяются на случаи нарушения правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершённые по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности, если их утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам, при условии комиссионной фиксации факта утраты в порядке, установленном Минздравом России по согласованию с МВД России».

Проект закона был внесён в Госдуму правительством России 1 марта.

Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Факт утраты при этом должен быть зафиксирован специальной комиссией в порядке, установленном Минздравом по согласованию с МВД.

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