ГД одобрила проект об изменении УК касательно ответственности врачей за утрату наркопрепаратов
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, предлагается внести изменения в ст. 228.2 УК.
Проектом предусматривается внесение дополнения, согласно которому нормы статьи «не распространяются на случаи нарушения правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершённые по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности, если их утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам, при условии комиссионной фиксации факта утраты в порядке, установленном Минздравом России по согласованию с МВД России».
Проект закона был внесён в Госдуму правительством России 1 марта.
Документ опубликован в электронной базе Госдумы.
Факт утраты при этом должен быть зафиксирован специальной комиссией в порядке, установленном Минздравом по согласованию с МВД.