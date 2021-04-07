В России разрабатывают две новые платформы для создания вакцин

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В России разрабатываются две новые платформы для создания вакцин, рассказал директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава Филипп Романов.
В России разрабатывают две новые платформы для создания вакцин
  • Reuters

«В Минздраве сегодня ведутся работы по созданию двух альтернативных технологических платформ для создания вакцин на основе вирусоподобных частиц и на основе аттенуированного вируса», — цитирует его на экспертном круглом столе по случаю Всемирного дня здоровья и Года науки и технологий ТАСС.

Научно-исследовательский институт гриппа планирует начать клинические испытания разработанных вакцин на этих технологических платформах в текущем и следующем году.

Российский президент Владимир Путин назвал создание Россией трёх вакцин от COVID-19 крупным успехом.

В начале года в центре имени Гамалеи сообщили, что к концу 2022 года в России может появиться комбинированная вакцина от гриппа и коронавируса.

Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов в беседе с газетой «Известия» оценил достижения в борьбе с COVID-19.

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