В России разрабатывают две новые платформы для создания вакцин

В России разрабатываются две новые платформы для создания вакцин, рассказал директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава Филипп Романов.

«В Минздраве сегодня ведутся работы по созданию двух альтернативных технологических платформ для создания вакцин на основе вирусоподобных частиц и на основе аттенуированного вируса», — цитирует его на экспертном круглом столе по случаю Всемирного дня здоровья и Года науки и технологий ТАСС.

Научно-исследовательский институт гриппа планирует начать клинические испытания разработанных вакцин на этих технологических платформах в текущем и следующем году.

Российский президент Владимир Путин назвал создание Россией трёх вакцин от COVID-19 крупным успехом.

В начале года в центре имени Гамалеи сообщили, что к концу 2022 года в России может появиться комбинированная вакцина от гриппа и коронавируса.

Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов в беседе с газетой «Известия» оценил достижения в борьбе с COVID-19.