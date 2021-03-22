Путин поручил представить к госнаградам причастных к разработке вакцин

Президент России Владимир Путин поручил главе российского Минздрава Михаилу Мурашко представить предложения о государственных наградах для всех причастных к разработке вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом он сказал в завершение телемоста с разработчиками и производителями вакцин от COVID-19.

«Я услышал, некоторые сотрудники наших научных центров, которые работали в плане разработки этих вакцин, уже представлены к государственным наградам. Но мы услышали сегодня, что над этой проблемой трудились сотни людей, поэтому подумайте ещё раз внимательно и представьте всех, кто причастен к этой работе, к госнаградам», — подчеркнул Путин.

Глава государства также поручил вице-премьеру России Татьяне Голиковой и главе Минфина Антону Силуанову рассмотреть вопрос о материальном поощрении работавших над созданием вакцин.

Ранее Путин подписал указ о госнаградах для медработников за вклад в борьбу с коронавирусом.