В России в 2022 году могут создать одну вакцину от гриппа и COVID-19
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- РИА Новости
«К концу следующего года она может появиться... Мы сейчас на тех штаммах, которые у нас есть, всё отрабатываем... Клинические испытания мы начнём всё же в начале следующего года», — цитирует его РИА Новости.
Гинцбург уточнил, что технология создания подобных вакцин уже отработана, её приспосабливают к различным штаммам гриппа и COVID-19.
В декабре в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщили о разработке в России вакцины, которая способна защищать одновременно от кори и коронавируса.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России разрабатывается ещё не меньше десяти препаратов против коронавируса, помимо трёх уже известных.