В России в 2022 году могут создать одну вакцину от гриппа и COVID-19

В России к концу 2022 года может появиться комбинированная вакцина от гриппа и коронавирусной инфекции, рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«К концу следующего года она может появиться... Мы сейчас на тех штаммах, которые у нас есть, всё отрабатываем... Клинические испытания мы начнём всё же в начале следующего года», — цитирует его РИА Новости.

Гинцбург уточнил, что технология создания подобных вакцин уже отработана, её приспосабливают к различным штаммам гриппа и COVID-19.

В декабре в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщили о разработке в России вакцины, которая способна защищать одновременно от кори и коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России разрабатывается ещё не меньше десяти препаратов против коронавируса, помимо трёх уже известных.