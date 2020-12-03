Попова сообщила ещё о 10 разрабатываемых в России вакцинах от COVID-19
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- РИА Новости
«Их не меньше десяти в стране сегодня разрабатывается, не меньше», — цитирует её РИА Новости.
Как уточнила Попова, три из этих вакцин разрабатываются в «Векторе».
«Мы надеемся, что они будут очень успешными. Это и вакцина объединённая против гриппа и коронавируса. На основе вируса кори. Целый ряд разработок реализуется сегодня», — добавила она.
Ранее Попова рассказала, люди какого возраста заболевают коронавирусом чаще остальных.