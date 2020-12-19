В «Векторе» сообщили о разработке вакцины против кори и коронавируса

Гендиректор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил в фильме Наили Аскер-заде на телеканале «Россия 1» о разработке в России вакцины, которая способна одновременно защищать от кори и коронавируса.

«Вакцина на основе рекомбинантного вируса кори как против нового коронавируса, так и против очень высококонтагиозного вирусного заболевания — кори, в настоящий момент штаммы все получены, они заложены в нашу государственную коллекцию», — цитирует его ТАСС.

По его словам, первые исследования, проведённые на лабораторных животных, показали, что однократная иммунизация обеспечивает формирование сильного иммунного ответа.

Также Максютов сообщил, что в настоящее время принимается решение о переходе на расширенные доклинические исследования вакцины на основе рекомбинантного вируса гриппа, которая, как предполагается, будет обеспечивать защиту как против сезонных вариантов вирусов гриппа, так и против коронавируса.

«Данный прототип вакцины уже проверен на лабораторных животных, он показал свою иммуногенность, и сейчас принимается решение о переходе уже на расширенные доклинические исследования», — заявил он.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о «лайт-вакцине» от коронавирусной инфекции COVID-19.