«Вектор» планирует зарегистрировать новую вакцину от оспы

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Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» планирует в 2021 году зарегистрировать новую вакцину от оспы, которая сейчас проходит клинические испытания. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как уточнили в ведомстве, сейчас в исследованиях участвуют 334 добровольца в возрасте от 18 до 60 лет.

«Регистрацию вакцины на основании полученных результатов планируется осуществить в 2021 году», — приводит ТАСС сообщение.

В Роспотребнадзоре пояснили, что в новой разработке «с помощью генной инженерии были «выключены» шесть опасных генов», что делает её безопаснее существующих вакцин, которыми нельзя прививать людей с ослабленным иммунитетом. 

Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом «Звезда» оценил вероятность появления новых пандемий.

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