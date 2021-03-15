«Вектор» планирует зарегистрировать новую вакцину от оспы
Как уточнили в ведомстве, сейчас в исследованиях участвуют 334 добровольца в возрасте от 18 до 60 лет.
«Регистрацию вакцины на основании полученных результатов планируется осуществить в 2021 году», — приводит ТАСС сообщение.
В Роспотребнадзоре пояснили, что в новой разработке «с помощью генной инженерии были «выключены» шесть опасных генов», что делает её безопаснее существующих вакцин, которыми нельзя прививать людей с ослабленным иммунитетом.
Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом «Звезда» оценил вероятность появления новых пандемий.