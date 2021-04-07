В Госдуме оценили предложение маркировать фастфуд предупреждениями

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль прокомментировал RT предложение ввести регламент, который обяжет производителей фастфуда снабжать продукцию надписями и картинками о его вреде для здоровья.

«Всё это очень индивидуально, нужно, чтобы такое решение принимали специалисты: Роспотребнадзор, медицинские работники... Самым авторитетным в данном случае будет мнение специалистов», — заявил Огуль.

При этом парламентарий обратил внимание на важность проблемы питания в фастфудах в контексте здоровья россиян.

«Ритм жизни сейчас очень высокий, поэтому приходится сокращать время на приём пищи, сон. Немаловажно, чтобы специалисты обратили внимание на эти проблемы... Нужно, чтобы дети в школах на это обращали внимание, это очень важно, в период, когда формируются организм и пищевые привычки», — добавил депутат.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основательница Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести регламент, который обяжет производителей фастфуда в обязательном порядке указывать подробный состав компонентов продукции, а также снабжать его надписями и картинками о вреде для здоровья.