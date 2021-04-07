В России выявили 8294 случая коронавируса за сутки
- Reuters
Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 606 162 случая COVID-19.
За сутки умерли 374 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 389 пациентов. Общее число летальных исходов — 101 480.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 4 229 480 пациентов. За сутки выздоровели 9445 человек, накануне — 8902.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России зафиксирован 81 случай заболевания британским штаммом коронавируса.
Также вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе заседания итоговой коллегии Роспотребнадзора оценила ситуацию со штаммами коронавируса в стране.