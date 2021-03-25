Голикова оценила ситуацию со штаммами коронавируса в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова на итоговой коллегии Роспотребнадзора оценила ситуацию со штаммами коронавируса в стране.

«Системная работа по мониторингу за циркуляцией вируса позволяет утверждать: массового распространения британских и южноафриканских вариантов вируса в России нет, тем более нет других штаммов, которые на сегодняшний день фиксируются в мире», — цитирует РИА Новости Голикову.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала выявление южноафриканского штамма COVID-19 в России.

Согласно данным на 25 марта, в России в течение суток зарегистрирован 9221 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. С начала эпидемии в России подтверждено 4 492 692 случая COVID-19.

URA.RU сообщало, что профессор Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский дал прогноз относительно пандемии в России.