Попова прокомментировала выявление южноафриканского штамма в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировала выявление южноафриканского штамма COVID-19 в России.

«Мы очень внимательно следим за всеми изменениями внутри самого вируса. Мы с высокой настороженностью относимся к тем штаммам, о которых вы сказали: и к британскому, и к южноафриканскому, и к бразильскому. Контролируем их присутствие у людей в России», — цитирует Попову сайт «Вести.Ru».

При этом она сообщила, что на данный момент в России «нет тяжело заболевших штаммами: ни 28 человек, которые привезли в Россию британский штамм, выявленные здесь, ни два человека, которые привезли южноафриканский штамм».

«Тяжёлой клиникой пока, к счастью, не проявилось это заболевание у них. Но мы очень широко смотрим круг контактов. Вот для этих случаев мы максимально широко ограничиваем возможное распространение этого вируса», — заявила глава Роспотребнадзора.

Она рассказала, что «два случая выявления южноафриканского штамма были связаны с тем, что россияне посещали в одном случае Южно-Африканскую Республику, а в другом случае — Занзибар».

«А британский штамм — чаще всего это Эмираты, это Дубай и это Европа. Из европейских стран несколько случаев таких завозов мы тоже видим. Потому что там распространённость так называемого британского варианта коронавируса сейчас уже очень широкая. Мне кажется, планируя свои праздничные дни, майские или если отпуск у кого-то сейчас, лучше всё-таки их провести внутри страны», — добавила Попова.

Ранее сообщалось, что в России обнаружили южноафриканский штамм коронавируса.

Согласно данным на 17 марта, за сутки в России выявлено 8998 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 418 436 случаев COVID-19.

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