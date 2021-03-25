В России за сутки зафиксировали 9221 случай коронавируса
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С начала эпидемии в России подтверждено 4 492 692 случая COVID-19.
В течение суток в стране умерли 393 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончался 401 пациент. Общее число летальных исходов — 96 612.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечился 4 109 281 пациент. За сутки выздоровел 10 881 человек, накануне — 10 355.
Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин 23 марта привился первым компонентом вакцины от коронавируса.
Также бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.