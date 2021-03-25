В России за сутки зафиксировали 9221 случай коронавируса

В России в течение суток зарегистрирован 9221 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Накануне стало известно о 8861 заболевшем. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

С начала эпидемии в России подтверждено 4 492 692 случая COVID-19.

В течение суток в стране умерли 393 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончался 401 пациент. Общее число летальных исходов — 96 612.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечился 4 109 281 пациент. За сутки выздоровел 10 881 человек, накануне — 10 355.

Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин 23 марта привился первым компонентом вакцины от коронавируса.

Также бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.