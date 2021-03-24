Вирусолог прокомментировал ситуацию с пандемией

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Профессор кафедры вирусологии на биологическом факультете МГУ Алексей Аграновский прокомментировал ситуацию с пандемией.
Вирусолог прокомментировал ситуацию с пандемией
  • Reuters

«Это необычная эпидемия, это необычный вирус. Почему в соседних странах происходит так или иначе, можно только догадываться. Я думаю, один из факторов — это плотность населения, которая в Европе очень высокая», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в России возможен подъём заболеваемости, но вряд ли он будет резким.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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