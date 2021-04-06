В России выявили 8328 случаев коронавируса за сутки

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За сутки в России выявлено 8328 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Накануне стало известно о 8646 заболевших. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. 
В России выявили 8328 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 597 868 случаев COVID-19.

За сутки умерли 389 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 343 пациента. Общее число летальных исходов — 101 106.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 4 220 035 пациентов. За сутки выздоровели 8902 человека, накануне — 7052.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России зафиксирован 81 случай заболевания британским штаммом коронавируса.

Также вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе заседания итоговой коллегии Роспотребнадзора оценила ситуацию со штаммами коронавируса в стране.

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