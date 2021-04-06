В России выявили 8328 случаев коронавируса за сутки
- РИА Новости
Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 597 868 случаев COVID-19.
За сутки умерли 389 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 343 пациента. Общее число летальных исходов — 101 106.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 4 220 035 пациентов. За сутки выздоровели 8902 человека, накануне — 7052.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России зафиксирован 81 случай заболевания британским штаммом коронавируса.
Также вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе заседания итоговой коллегии Роспотребнадзора оценила ситуацию со штаммами коронавируса в стране.