В России выявили 8328 случаев коронавируса за сутки

За сутки в России выявлено 8328 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Накануне стало известно о 8646 заболевших. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 597 868 случаев COVID-19.

За сутки умерли 389 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 343 пациента. Общее число летальных исходов — 101 106.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 4 220 035 пациентов. За сутки выздоровели 8902 человека, накануне — 7052.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России зафиксирован 81 случай заболевания британским штаммом коронавируса.

Также вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе заседания итоговой коллегии Роспотребнадзора оценила ситуацию со штаммами коронавируса в стране.