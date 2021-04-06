Названо число заболеваний британским штаммом COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России зафиксирован 81 случай заболевания британским штаммом коронавируса.

«На данный момент в России выделен 81 образец британского штамма и шесть южноафриканского», — цитирует Попову газета «Известия».

По её словам, все выявленные случаи являются завозными.

Она отметила, что на данный момент в мире фиксируется всё больше случаев заболевания именно этими штаммами.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова на итоговой коллегии Роспотребнадзора оценила ситуацию со штаммами коронавируса в стране.