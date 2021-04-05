Суд вынес приговор расстрелявшему коллег в Москве экс-полицейскому

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Мосгорсуд приговорил к 19 годам колонии бывшего сотрудника полиции Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег на станции метро «Рязанский проспект» в сентябре 2019 года.
Суд вынес приговор расстрелявшему коллег в Москве экс-полицейскому
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«Назначить Смирнову наказание в виде 19 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, девять из которых — в тюрьме, и ограничение свободы на один год шесть месяцев», — цитирует судью Андрея Суворова РИА Новости.

В феврале коллегия присяжных заседателей признала Смирнова виновным в расстреле коллег.

В сентябре 2019 года в вестибюле станции метро «Рязанский проспект» в Москве сотрудник полиции метрополитена, подозреваемый в получении взятки, открыл стрельбу из табельного оружия по сотрудникам отдела собственной безопасности.

В результате произошедшего один полицейский погиб, ещё один пострадал.

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